Matteo Bianchi torna in giunta a Morazzone come assessore esterno all’ambiente e al territorio

Sarà assessore esterno all’ambiente e al territorio l’onorevole Matteo Bianchi, tornato a sedere sui banchi del comune di Morazzone a fianco del sindaco rieletto Maurizio Mazzucchelli.

Bianchi, già sindaco del paese, torna a collaborare con l’amministrazione guidata da Mazzucchelli, come annunciato durante la campagna elettorale.

«Ringrazio l’onorevole Matteo Bianchi che ha deciso di riprendere un cammino che in realtà non si era mai interrotto, solo che ora lo riprenderà in maniera fattiva» ha detto Mazzucchelli nel suo discorso d’insediamento. Il sindaco ha anche espresso gratitudine agli elettori: «Grazie a tutti quelli che con il 64,41 per cento ci hanno riconfermato alla guida di Morazzone. Ringrazio i consiglieri che da quindici anni portano avanti con me un progetto che è stato apprezzato dalla cittadinanza».

Mazzucchelli ha inoltre rivolto parole di collaborazione alla nuova opposizione, rappresentata dal capogruppo di Progetto Futuro per Morazzone, Alberto Steidl, assicurando massima convergenza e annunciando un prossimo consiglio, previsto per sabato, che sarà molto più operativo.

Steidl, dopo aver augurato buon lavoro alla nuova amministrazione, ha fatto una proposta concreta: «Chiedo di istituire, oltre le normali commissioni, anche una consulta dei giovani e di aprire un tavolo di lavoro sull’energia condivisa e la comunità energetica che per i comuni come il nostro sarà il tema del futuro. Il nostro contributo su questo argomento sarà totale e di grande competenza come dimostrano i nostri curricula. Quel che è certo è che lavoreremo sempre con onestà e disciplina».

Poi la nomina della nuova giunta che sarà così composta: a Federico Fantoni va bilancio e programmazione, a Martina Sarraggiotto cultura e sport, a Stella Esposito istruzione e sociale, nonché il ruolo di vicesindaco, a Matteo Bianchi ambiente e territorio.

Stella Esposito ha espresso la sua gratitudine al sindaco: «Ringrazio Mazzucchelli per il ruolo che mi ha assegnato e la fiducia che ha riposto in me. Come dico sempre ai miei figli: quando entrate in un posto chiedete sempre permesso e lasciatelo meglio di come lo avete trovato. Ecco il nostro ruolo sarà questo: creare un paese accogliente, più a misura d’uomo».

