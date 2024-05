Il premier albanese Edi Rama a Busto Arsizio

La comunità albanese è riunita oggi all’e-Work Arena di Busto Arsizio per l’incontro con il premier Edi Rama. Moltissime le persone che già dal mattino di domenica hanno raggiunto il palazzetto bustocco per partecipare all’evento. Oltre al primo ministro dell’Albania sono attesi anche alcuni degli artisti più amati come Noizy, Anxhela Peristeri, Artiola Toska, Alban Skenderaj.

Galleria fotografica Il premier albanese Edi Rama a Busto, pienone all’e-Work Arena 4 di 17

Gli albanesi residenti in Italia sono oltre mezzo milione e in Lombardia risiede quasi un quinto di loro (oltre 90 mila). Si tratta di una delle comunità straniere più grandi. Proprio per questo il premier albanesee ha deciso di venire in Lombardia per incontrarli.

(Seguono aggiornamenti)