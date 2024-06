Si dividono le strade della Pro Patria e di Giuliano Gentilini

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito nel pomeriggio di lunedì 17 giugno, la Pro Patria ha ufficializzato la separazione con Giuliano Gentilini, allenatore della Primavera e prima ancora, a partire dal 2020, della categoria under 16.

Come reso noto ieri dal FC Milanese attraverso i propri canali, il mister – che nella stagione 2002-03 giocò nella provincia dei laghi come centrocampista del Varese – proseguirà la propria carriera in Eccellenza insieme alla squadra di San Donato Milanese.

Nel ringraziare il mister la società ha sottolineato la vittoria del campionato Primavera 4, conquistato nella primavera del 2023:

Aurora Pro Patria 1919 comunica il termine del rapporto con Giuliano Gentilini, nell’ultima stagione tecnico della Primavera 3.

A Mister Gentilini il ringraziamento per questi anni trascorsi in biancoblu, culminati con la vittoria del campionato di Primavera 4 nella stagione 2022/23, la conquista della permanenza in Primavera 3 nell’annata appena trascorsa e l’augurio per le migliori fortune sportive.