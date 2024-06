Esame di maturità: mercoledì 19 giugno prima prova per 6475 studenti varesini

Ultimi giorni di ripasso per dli studenti impegnati da mercoledì 19 giugno con la prima prova dell’Esame di Stato.

In provincia di Varese saranno impegnati 6475 studenti di cui 313 privatisti. Le commissioni sono 189 la cui composizione, presidente commissari interni ed esterni, è disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Si parte con la prova di italiano. Ci saranno 7 tracce scelte dal Ministero di tre tipologie:

A – analisi del testo con due proposte un brano poetico e uno di prosa;

B – tre tracce di testo argomentativi di cui uno di ambito storico

C – due tracce di d’attualità

Per i presidenti delle commissioni, il primo impegno è nel pomeriggio di oggi ,con la riunione territoriale per fare il punto sulle pratiche burocratiche e per fornire chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalità delle commissioni e per garantire uniformità di criteri operativi e di valutazione.

Per gli studenti la campanella suonerà mercoledì mattina alle 8.30. Dal Ministero arriverà per via telematica la chiave per accedere ai titolo proposti. I maturandi avranno sei ore per completare il testo.

Giovedì 20 giungo la seconda prova, diversa per ogni tipologia di percorso. Ci sarà una teraprova ma solo per particolari cors come, ad esempio, l’Esabac. Conclude l’esame la prova orale.