Alberi abbattuti e sottopassi chiusi a Gallarate. “Grazie a chi ha lavorato per contenere i disagi”

Alberi abbattuti, strade interrotte, allagamenti. L’ondata di maltempo che si è abbattuta sul Varesotto nella serata di sabato ha provocato danni e disagi richiedendo una serie di interventi agli operatori di soccorso. A Gallarate, l’assessore alla sicurezza Germano Dall’Igna ha voluto ringraziare pubblicamente «la Protezione Civile tutta gestita dal coordinatore Pietro Orlandi, la Polizia Locale in servizio straordinario e non, il personale dei Vigili del Fuoco, personale ENEL, ecc. e tutti quelli che hanno collaborato per ridurre i disagi durante la burrasca con vento di ieri sera».

«Il concerto inserito nella manifestazione del Motor city di ieri sera, non si è tenuto causa maltempo» prosegue l’assessore comunale che ha citato alcune situazioni, tra le più critiche, in cui si è richiesto un intervento urgente: «Gli eventi atmosferici di ieri sera hanno fatto cadere alberi in via Schuster, Da Vinci, Sanzio, Don Piloni, Valle Nuova, Pegoraro e De Cristoroforis, con danni a linee elettriche recinzioni ed auto in sosta. Ponti/sottopassi chiusi in via Ronchetti, Del Lavoro, Canova, Foscolo, XXIV Maggio. Gli ultimi interventi, nonostante la fatica, sono stati effettuati stamani con diverse squadre di Protezione civile come in via Pegoraro, ecc. Grazie a chi aveva dato la disponibilità per ieri sera ed ha cambiato servizio e grazie a chi di servizio c’era già: tutti hanno dimostrato grande disponibilità, collaborazione e duttilità. Inoltre nessun ferito e ciò rafforza il mio ringraziamento».