Sessantenne aggrappato ad un tronco trovato al largo nel Verbano domenica all’alba

Una squadra nautica dei vigili del fuoco di Verbania e la Guardia Costiera sono intervenute domenica mattina alle 6.30 circa nello specchio d’acqua antistante la foce del fiume Toce, per la segnalazione di una persona in difficoltà in acqua, a circa 200 metri dalla riva.

I soccorritori hanno individuato un uomo di circa 60 anni aggrappato ad un tronco galleggiante. Issato a bordo, l’uomo è stato accompagnato in sicurezza al molo, dove un ambulanza provvedeva al trasporto in ospedale.

La persona risultava da una prima visita in forte stato di ipotermia ma cosciente. In accertamento le cause che hanno portato l’uomo ad essere in acqua senza indossare nessuna dotazione.