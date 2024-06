Temporale sul Varesotto: allagamenti e alberi abbattuti

Il temporale annunciato è arrivato, e ha colpito con forte intensità, soprattutto nel sud della provincia di Varese. Le zone più colpite sono state Somma Lombardo e il Gallaratese, dove si registrano allagamenti e alberi abbattuti. (foto da facebook “Gallarate è”)

L’acquazzone improvviso ha investito il Varesotto poco prima delle 20 di sera. La pioggia intensa ha causato non pochi disagi: i vigili del fuoco di Varese segnalano numerosi alberi abbattuti e sottopassi allagati. Alle 21 erano circa 50 gli interventi in atto da parte delle squadre di soccorso.

Le forti precipitazioni hanno causato problemi di viabilità, con diverse strade chiuse al traffico per via degli allagamenti. In particolare, i sottopassi sono risultati impraticabili, creando ulteriori difficoltà per gli automobilisti.

L’allerta meteo rimane alta per le prossime ore, con possibili ulteriori temporali. La situazione dovrebbe migliorare domani, quando sono previste precipitazioni residue sparse su Alpi e Prealpi che si esauriranno rapidamente.