Grandine e pioggia devastano una casa ad Origgio: “In cinque minuti abbiamo perso tutto”

Pioggia e grandine hanno distrutto in pochi minuti i sacrifici di una vita e lasciato una famiglia senza casa. È la situazione che si trova a vivere Fabio, residente ad Origgio insieme alla compagna Carmen e al figlio di 4 anni, in seguito alla violenta grandinata che si è abbattuta sul paese tra la serata di martedì 11 e la notte di mercoledì 12 giugno.

La sua abitazione, una villetta indipendente su due livelli, è stata infatti dichiarata inagibile dai vigili del fuoco a seguito della grandinata. «È successo tutto in pochi minuti, prima si sono riversate le acque dallo scarico del water, poi dal secondo piano abbiamo sentito un boato perché era crollato il controsoffitto ed è iniziata ad entrare acqua e grandine in quantità mai viste – racconta Fabio, 36 anni -. Tutto ciò è capitato proprio mentre ho un braccio infortunato, quindi mi sono sentito davvero impotente».

«È stata una scena indescrivibile, siamo ancora sotto shock, non abbiamo mai vissuto un momento così brutto» aggiunge l’origgese. «La casa era stata ristrutturata cinque anni fa, avevamo appena comprato i mobili fatti su misura – racconta Fabio -. Oltre al danno economico, in cinque minuti abbiamo visto i sacrifici di una vita sparire. Vedere tutto distrutto è stato un trauma».

A lasciare amareggiato l’uomo, è stato poi anche il comportamento dei vicini di casa. «Abbiamo dovuto aspettare due ore per l’intervento dei vicili del fuoco – spiega -. Con il controsoffitto crollato, l’acqua entrava direttamente in casa e non sapevo come mettere al riparo mio figlio di quattro anni. I vicini di casa, per i quali mi sono sempre speso, hanno fatto finta di niente. Con un bambino che piangeva, nessuno si è preoccupato di aiutarci, l’ho dovuto far addormentare nel furgone della mia ditta. Poi quando sono arrivati i vigili del fuoco erano invece lì tutti a curiosare».

Il cielo tra Caronno Pertusella e Origgio nella serata di martedì 11 giugno

Fabio e la sua famiglia sono ora ospitati a Como a casa del fratello. «Loro sono in cinque e in totale siamo in otto in una casa con un solo bagno, è una situazione di disagio a dir poco – spiega Fabio -. Sto cercando di muovermi per trovare un’abitazione in affitto il prima possibile, in attesa di sistemare casa mia».

L’appello che lancia la famiglia è quindi per la ricerca di una casa in affitto ad Origgio o nei paesi limitrofi. «A parte qualcuno che si è offerto solo a parole di dare ospitalità, sto verificando che è difficile trovare una casa per un affitto temporaneo, perché tutti propongono un contratto 4+4» racconta l’uomo, che è proprietario insieme al fratello di un’impresa di traslochi.

«Per diversi mesi non potremo rientrare nella nostra abitazione – conclude -. Il bambino deve tornare all’asilo e sia io che la mia compagna dobbiamo tornare al lavoro. Cerchiamo una casa qui in zona per poter ripartire».

Chiunque volesse aiutare Fabio e la sua famiglia, può contattarli all’indirizzo email: feeble_@hotmail.it

