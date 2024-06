Nuovi asili nido: il Ministero stanzia oltre 6 milioni di euro per undici comuni del Varesotto

Tra i nuovi progetti finanziati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, relativi al bando per il Piano per gli asili nido, ce ne sono anche 11 della provincia di Varese.

Il Piano nazionale investe globalmente 734,9 milioni di euro, risorse in larga misura di fonte nazionale e aggiuntive rispetto al PNRR di cui oltre 6 destinati al Varesotto.

La scelta del Ministro Valditara è ricaduta sui comuni che sono al di sotto della media del 33% di copertura del servizio per asili nido per implementare l’offerta e uniformare l’obiettivo di attivare i servizi per la fascia di età 0-2 anni in tutto il paese.

IN PROVINCIA DI VARESE VENGONO AMMESSI

Comune di Albizzate riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido per 24 posti stanziati 480.000 euro

Comune di Bardello con Malgesso e Bregano riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido per 20 posti stanziati 480.000 euro

Comune di Besozzo riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido per 24 posti stanziati 480.000 euro

Comune di Cittiglio riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido per 28 posti stanziati 560.000 euro

Comune di Jerago con Orago riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido per 24 posti stanziati 576.000 euro

Comune di Lonate Ceppino nuova Costruzione/Ampliamento per 20 posti stanziati 480.000 euro

Comune di Luino nuova Costruzione/Ampliamento per 24 posti stanziati 576.000 euro

Comune di Mornago riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido per 28 posti stanziati 672.000 euro

Comune di Samarate nuova Costruzione/Ampliamento per 36 posti stanziati 864.000 euro

Comune di Tradate riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido per 24 posti stanziati 480.000

Comune di Vedano Olona nuova Costruzione/Ampliamento per 20 posti stanziati 480.000 euro

I comuni hanno tempo fino al 31 ottobre per presentare il progetto esecutivo ed effettuare la gara di aggiudicazione dei lavori che devono concludersi entro il 31 marzo 2026 perchè collegati al PNRR. Tempi davvero molto stringati che richiedono una reazione immediata da parte degli amministratori