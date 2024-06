Previste chiusure notturne per lavori tra la A8 e la Pedemontana a Varese

Sulla A8 Milano-Varese e sulla A60 Tangenziale di Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in entrata verso Varese, dalle 21:00 di questa sera, lunedì 17, alle 5:00 di martedì 18 giugno.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Gallarate o Castellanza;

-sarà chiuso il ramo di allacciamento con la SC5 Strada Varese-Gazzada per chi proviene da Varese ed è diretto verso Buguggiate, dalle 21:00 di venerdì 21 alle 5:00 di sabato 22 giugno.

In alternativa si consiglia di uscire a Gazzada;

-sarà chiuso il ramo di immissione sulla A60 Tangenziale di Varese, per chi proviene da Varese ed è diretto verso via del Gaggiolo, dalle 00:00 alle 5:00 di sabato 22 giugno.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Buguggiate.

Sulla A60 Tangenziale di Varese:

–sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese, per chi proviene dal Valico del Gaggiolo ed è diretto verso Milano, dalle 00:00 alle 5:00 di sabato 22 giugno.

In alternativa si consiglia di entrare a Gazzada.