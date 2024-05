Paga una bibita ma nello zaino ha 100 euro di merce rubata, la Polizia di Busto Arsizio lo identifica dai video

La sera dello scorso martedì 21 maggio la Polizia di Stato del Commissariato di Busto Arsizio è intervenuta in un supermercato di via Palestro dove era stata appena commessa quella che, iniziata come un furto, si era trasformata in una rapina.

I dipendenti del punto vendita avevano notato un uomo aggirarsi tra gli scaffali e mettere della merce in uno zaino, riempito il quale era uscito dal supermercato dopo aver esibito alla cassiera solo una lattina. Seguito dai commessi, che avevano tentato di fermarlo per indurlo a restituire o pagare la merce che aveva nascosto, del valore di circa 100 euro, l’uomo era salito su una bicicletta partendo a tutta velocità e non esitando a colpire con una ruota la gamba di una commessa. Era stato poi seguito da un altro dipendente, che aveva dovuto interrompere il pedinamento quando il ciclista aveva imboccato una via contromano.

Ai poliziotti non è rimasto che visionare le immagini registrate dalla video sorveglianza del supermercato e prendere nota delle fattezze del malvivente.

Nel primo pomeriggio del giorno dopo la stessa pattuglia ha notato un uomo in attesa del treno su una banchina della stazione delle FS e lo ha riconosciuto come l’autore della rapina immortalato dalle telecamere. Questo, un trentaduenne residente a Gallarate ma di fatto senza fissa dimora, con precedenti, è stato perquisito: nelle tasche aveva un coltello, una dose di eroina e una di hashish e parte della merce sottratta il giorno prima nel supermercato.

È stato quindi denunciato per la rapina e per il possesso del coltello e segnalato per la droga destinata al suo uso personale.