Il nuovo logo della Polizia Locale di Busto Arsizio lo ha disegnato Kiara dell’Acof di Borsano

Si chiama Kiara Carlomagno e frequenta il primo anno dell’istituto Acof Olga fiorini Formazione Professionale di Borsano la vincitrice del concorso per il logo della Polizia Locale di Busto Arsizio. Il suo è stato scelto tra i 27 che hanno partecipato all’iniziativa lanciata dal comandante Stefano Lanna.

«La proposta del concorso di idee nasce dall’esigenza di creare un logo in grado di identificare e rappresentare in maniera incisiva ed autentica il Corpo di Polizia Locale di Busto Arsizio come istituzione della Città, individuandone il ruolo, l’Autorità, i valori e il rapporto con il territorio stesso» – ha detto Lanna che, insieme ad una commissione composta dalla vicecomandante Cristina Fossati, dalla responsabile del coordinamento Erika Otto, dal capo dell’ufficio stampa di Palazzo Gilardoni Emanuela Bonecchi e dal professor Giuseppe Pacciarotti ha scelto il logo vincitore.

La descrizione del logo la fornisce la stessa Kiara, insieme alla sua tutor Francesca Marchesi: «La forma esterna del logo richiama lo scudo come elemento grafico da sempre associato al concetto di protezione e difesa . L’interno del logo mette in risalto l’identificazione territoriale , unita a quella grafica, con rappresentazione del contorno della nostra Città identificata tipograficamente attraverso l’immagine dello stemma araldico del Comune di Busto Arsizio . Inoltre la dicitura Polizia Locale che individua l’appartenenza del logo è sostenuta da una banda blu in modo da rendere immediata ed efficace la sua lettura. Il carattere scelto e l’angolazione della scritta “ Polizia Locale– Città di Busto Arsizio” mettono in evidenza la dinamicità della Polizia Locale e la sua evoluzione nel tempo . Per quanto riguarda infine la scelta dei colori, è stato utilizzato il verde per rappresentare la Regione Lombardia e il blu che identifica ilcolore dell’uniforme della Polizia Locale , allo scopo di dare maggiore enfasi al senso di appartenenza al Corpo della Polizia Locale .

Menzione speciale per i loghi di Davide Belloni dell’ACOF Fiorini, Fiorillo Mattia dell’ACOF Fiorini, Guffanti Giorgia del Liceo Artistico Candiani e Lini Nicolas, anche lui dell’Artistico Candiani.

Alla premiazione hanno preso parte anche il sindaco Emanuele Antonelli e l’assessore alla Sicurezza e Mobilità Salvatore Loschiavo.