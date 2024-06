Rinviata a giudizio l’ex Presidente della Camera Irene Pivetti. A Busto Arsizio il processo sulla truffa delle mascherine

Saranno i giudici del dibattimento del Tribunale di Busto Arsizio a decidere se l’ex presidente della Camera Irene Pivetti, la figlia, il genero, l’imprenditore Luciano Mega e i collaboratori sono da giudicare colpevoli o innocenti.

Il giudice per l’udienza preliminare Anna Giorgetti ha disposto il rinvio a giudizio per tutti e otto i protagonisti dell’inchiesta della Procura di Busto Arsizio che ipotizza una maxi truffa allo Stato per l’affare delle mascherine importate dalla Cina durante la pandemia.

I reati contestati dal pm Ciro Caramore vanno dalla frode in forniture pubbliche, appropriazione indebita, riciclaggio e autoriciclaggio, contrabbando aggravato e bancarotta fraudolenta per un valore complessivo di 35 milioni di euro ricevuti a seguito di una procedura d’emergenza della Protezione Civile. La Pivetti, insieme all’imprenditore, avrebbe importato mascherine per 10 milioni di euro di qualità scadente, praticamente inutilizzabili, con falso marchio CE. Novantadue i capi di imputazione individuati nella richiesta di rinvio a giudizio.

I legali degli imputati hanno sostenuto, nelle varie udienze, la competenza territoriale che però il giudice ha rigettato, accogliendo anche le 13 parti civili costituite tra le quali lo Stato e una lunga serie di enti territoriali sanitari e privati. Il processo prenderà il via il 21 novembre.

Due giorni fa, per lei, è arrivata anche la richiesta di condanna a 4 anni dalla Procura di Milano per per evasione fiscale e autoriciclaggio nell’ambito di operazioni commerciali nel settore delle auto di lusso, risalenti al 2016 e del valore di circa 10 milioni di euro.