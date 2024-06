Incidente in centro a Varese, traffico in tilt nell’ora di punta

Uno scontro tra auto e moto in via degli Alpini, nel pieno centro di Varese e all’interno del cosiddetto “ring” che attraversa la città, ha mandato in tilt il traffico di Varese in un orario cruciale, tra le 7,30 e le 8.30.

Gli incolonnamenti sono stati importanti: da via Verdi a via Solferino fino a via Sanvito, anche perchè le operazioni di soccorso sono state impegnative, con l’automobilista a terra. La posizione, a pochi passi da piazza della Motta e da piazza Repubblica, oggi impegnata nel mercato, ha ulteriormente aggravato la situazione. E solo dopo le 8.30 è stato possibile sbloccare la strada, che era totalmente chiusa, grazie al lavoro della Polizia Locale di Varese.

Fortunatamente l’incidente non si è rivelato grave per le persone coinvolte: solo il guidatore della moto è stato portato all’ospedale di Circolo, in codice verde, cioè con il codice di emergenza meno grave.