Cade da 4 metri di altezza in un cantiere a Sesto Calende, grave un operaio di 38 anni

Incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di giovedì 13 giugno in un cantiere di Sesto Calende in corso Giacomo Matteotti, all’incrocio con via dell’Olmo. Un operaio di 38, verso le ore 14.50, è precipitato da un’altezza di 4 metri. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la persona ferita è caduta da una rivetta durante il taglio erba in cantiere non attivo.

Secondo quanto riportato da Areu (agenzia regionale per l’emergenza urgenza), l’uomo ha riportato un trauma cranico, alla schiena e agli arti inferiori ed è stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese in codice rosso, quindi in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza, l’auto medica e anche l’elisoccorso da Como. Attivati anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.