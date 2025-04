Con la primavera riapre l’ufficio turistico di Sesto Calende

Sarà un anno particolare quello che si appresta a vivere Samanta Bertolazzi in cabina di regia dell’ufficio turistico di Sesto Calende di Viale Italia. L’arrivo della bella stagione segna infatti il decimo anno di Bertolazzi in qualità di responsabile dello iat sul lungofiume sestese, a pochi metri dell’obelisco garibaldino.

Con una breve cerimonia svoltasi nella primaverile mattinata di sabato 5 aprile l’infopoint ha dunque riaperto ufficialmente le proprie porte ai cittadini e ai turisti che si apprestano a trascorrere le giornate nella città del Basso Verbano, che saranno accolti e troveranno tutte le risposte necessarie per godersi a Sesto Calende la primavera e l’estate in arrivo, fino al termine di settembre, il 30.

Il calendario degli eventi patrocinato dal Comune non è ancora stato ultimato – «servirà ancora circa un mese» fa sapere la giunta -, anche se per ora comunque è già certa la decisione di cambiare rotta e abbandonare i fuochi d’artificio in favore di altri tipi di manifestazioni, ancora da svelare. Nonostante le poche ore trascorse dall’apertura dell’infopoint i primi turisti hanno si sono già affacciati allo sportello per andare alla scoperta delle proposte sestese in serbo quest’anno, oppure per noleggiare le biciclette e costeggiare il Ticino, tra un gelato, un caffé e una bibita nel centro storico della città.

Tra gli obiettivi su cui ancora si sta lavorando dentro e fuori gli uffici comunali c’è l’estensione del servizio barca con la sponda piemontese di Castelletto Ticino, trasporto fluviale reintrodotto a febbraio per le giornate del mercato (il mercoledì), ma che potrebbe ampliarsi anche in occasione di specifici eventi, almeno nella volontà dichiarata dalla giunta oggi nel corso dell’inaugurazione.

Presenti infatti sul lungofiume per il metaforico taglio del nastro una folta squadra: oltre al sindaco Giordani, l’assessore Loredana D’Agaro, il presidente della Pro Sesto Andrea Scandola insieme a Sergio Tredici, la capogruppo d’opposizione Jole Sesia e il presidente del Gruppo Commercianti Artigiani Patrick Panza.