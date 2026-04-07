Anziana donna soccorsa in strada a Saronno, interviene l’elisoccorso

Intervento di sanitari e carabinieri nel primo pomeriggio di oggi a Saronno, in via San Francesco, dove una donna di 83 anni è stata soccorsa in condizioni inizialmente critiche. L’anziana donna è stata trovata priva di conoscenza riversa sul marciapiedi ma non è ancora chiaro se si sia trattato di un investimento o piuttosto di un malore.

L’allarme è scattato intorno alle 14, con l’attivazione dei soccorsi in codice rosso. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi, tra cui anche l’elisoccorso, oltre a un’ambulanza della Croce Rossa con il supporto dell’automedica.

Secondo le prime informazioni, l’intervento è stato classificato come possibile investimento di pedone, ma al momento non è ancora chiaro se la donna sia stata effettivamente urtata da un veicolo, o se sia caduta da sola magari inseguito ad un malore improvviso.

Presenti anche i carabinieri della compagnia di Saronno, impegnati negli accertamenti e nella ricerca di testimoni per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

(immagine di repertorio – foto di Luca Sacchet)