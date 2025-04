Per il Lions Day nelle piazze di Sesto Calende una giornata dedicata alla cura e alla salute

Anche quest’anno i Lions scelgono nuovamente le piazze di Sesto Calende per una giornata dedicata alla cura e alla prevenzione.

Domenica 13 aprile in tutto il mondo si terrà infatti l’edizione 2025 del Lions Day, un appuntamento storico del Lions Club International, da sempre impegnato, tra i suoi obiettivi, nel promuovere la salute e il benessere delle comunità locali.

A Sesto Calende l’iniziativa è promossa dal Distretto 108 Ib1, con il patrocinio della Città, per l’intera giornata di domenica dedicata alla prevenzione e al benessere della comunità. Dalle 10 alle 18 è previsto infatti un ricco programma di controlli sanitari gratuiti, incontri con specialisti e momenti informativi aperti a tutti.

Salute e prevenzione al centro della giornata

La presentazione ufficiale dell’evento è avvenuta la mattina di venerdì 4 aprile durante un’apposita conferenza stampa, svoltasi appena dopo quella per Fiume di Mattoncini, la manifestazione di due giorni dedicata ai Lego e alla creatività che prenderà vita nella frazione di Lisanza.

In sala consiliare si è infatti tenuto roundtable alla presenza del sindaco Betta Giordani insieme al Governatore del Distretto 108 Ib1 Anna Maria Peronese e del Presidente di Zona Stefania Ladelfa e di rappresentati di vari club, tra cui il Gallarate Host, Gallarate Insubria, Gallarate Seprio, Lombardia Nord, Lonate Pozzolo Brighiera, Sesto Calende-Somma Lombardo Host, Tradate Seprio e Leo Club Gallarate.

Durante la conferenza i Lions hanno illustrato nel dettaglio le attività in programma, sottolineando l’importanza sia di portare la prevenzione all’interno della vita cittadina sia del motto dell’associazione più grande al mondo. Il motto recita we serve e nel caso del Lions Day va declinato come un servizio alla comunità. Per questo motivo, Peronese ha voluto aggiungere altri tre sostantivi: audacia, motivazione e passione.

I cittadini potranno accedere gratuitamente a una serie di screening medici nelle sale del Comune, tra cui la Sala Consiliare e la biblioteca. Gli esami disponibili includono il controllo della pressione arteriosa, della glicemia, screening visivi, uditivi, odontoiatrici, ecocolordoppler per chi presenta fattori di rischio cardiovascolare e test specifici per le donne over 50 per la prevenzione dell’aneurisma dell’aorta addominale. A questo si aggiunge un’opportunità unica per il territorio del Varesotto: in piazza saranno infatti presenti anche il servizio di cane-guida per la mobilità dei non vedenti.

Infine, per i cittadini maggiorenni di fascia verde, sarà possibile effettuare la tipizzazione per la donazione del midollo osseo, grazie alla collaborazione con ADMO. Tutte le attività – sottolineano Peronese e Ladelfa – saranno svolte da personale medico qualificato, con la possibilità di ricevere consulenze personalizzate.

Due conferenze per informare e sensibilizzare

Ma non solo gli screening e i test, nel programma di iniziative affianca anche quella informativa e divulgativa: due conferenze pubbliche si terranno nella Sala Cesare da Sesto, con l’obiettivo di approfondire tematiche di grande rilevanza sanitaria.

Alle 10:30 si parlerà di salute cardiovascolare con esperti del settore come il dottor Schizzarotto, primario di cardiologia all’ospedale di Somma Lombardo, la dottoressa Paola Abello, il professor Matteo Tozzi, primario di chirurgia vascolare dell’ospedale di Varese, e il dottor Marco Vanetti, che interverrà con un focus su alimentazione e stili di vita.

Nel pomeriggio invece, alle 15:30 spazio alla salute della donna, con la partecipazione della Dott.ssa Battistini Castiglione (ASST Sette Laghi), della Dott.ssa Maria Cristina Cervarolo, esperta in patologie vascolari femminili, e del Dott. Corrado Chiappa, specialista in prevenzione e diagnosi precoce del tumore al seno.

Nel frattempo, in Piazza De Cristoforis sarà allestito un gazebo Lions come punto informativo per i cittadini, affiancato da un’ambulanza che effettuerà dimostrazioni di rianimazione.