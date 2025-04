A Sesto Calende grandi e piccoli costruiscono con i Lego: arriva “Fiume di Mattoncini”

Due giorni a Sesto Calende per tuffarsi, a poche centinaia di metri dal Lago Maggiore, nel ingegnoso mondo dei coloratissimi mattoncini lego.

Sabato 12 (dalle 14 alle 19) e domenica 13 aprile (dalle 10 alle 18) la tensostruttura dello Sporting Lisanza sarà la cornice della prima edizione sestese di Fiume di Mattoncini, la grande esposizione di costruzioni in lego organizzata da Fotografia Costruttiva e dal Comitato Genitori della scuola primaria Ungaretti insieme alla Pro Sesto Calende, Assisesto e l’amministrazione comunale.

DALLA GALASSIA LONTANA-LONTANA DI STAR WARS A SESTO CALENDE

Dalle astronavi e i pianeti di Star Wars alle aule di magia e stregoneria di Hogwarts frequentate da Harry Potter, passando per gli intramontabili castelli medievali e alcuni diorama MoC (my own construction) ritraenti alcuni scenari della città bagnata dal Ticino e dal Verbano, città che in passato ha visto la costruzione di alcune rampe fatte in lego per rendere l’ingresso di alcuni negozi di vicinato accessibili alle persone disabili. Saranno più di venti gli espositori presenti al Fiume di Mattoncini, che prevede anche la mostra fotografica interattiva e un’area per acquistare i Lego e soprattutto un altro grande spazio per il gioco libero, con migliaia di mattoncini a disposizione di tutti i partecipanti per costruire insieme nuove e speciali opere.

IL (DOPPIO CONCORSO) CONCORSO PER I RAGAZZI

L’evento è naturalmente aperto alla grande fascia che va dagli zero ai 99 anni, anche se un’attenzione speciale sarà rivolta alle fasce più giovani, che potranno partecipare al concorso Piccoli costruttori. Il contest è suddiviso in due fasce d’età, quella dai 6 ai 10 anni e una seconda che va invece dagli 11 ai 14 anni. A tutti i partecipanti sarà consegnato un omaggio della giornata. Le opere potranno essere preparate a casa oppure costruire durante l’evento stesso. Indispensabile, tuttavia per poter particolare, è che vengano consegnate entro le 15 di domenica.

Il regolamento completo è disponibile su www.fotografiacostruttiva.com/fiume-di-mattoncini-25

“COMUNITÀ IN AMBITO CREATIVO”

La prima edizione della manifestazione è stata presentata nella mattina di venerdì 4 aprile in sala consiliare, alla presenza del sindaco Elisabetta Giordani, dell’assessore Michele Ponti, del presidente della Pro Loco Andrea Scandola, e dei rappresentanti delle associazioni artefici dell’evento, il cui nome deve alla fantasia della giovane Stella.

«L’evento rappresenta una grande occasione di comunità in un ambito creativo – ha commentato la prima cittadina -. Sappiamo quanto le costruzioni dei Lego siano apprezzate da parsone di tutte le età e generazioni, in particolare dai più giovani, ma non solo. Nel “creare” non c’è solo quella che viene chiamata “fantasia”, ma c’è tutto un processo che va ad aumentare le competenze logico-matematiche, di ragionamento, di problem solving. Sarà un’occasione unica per divertirsi, imparare e condividere la passione per i Lego in compagnia».

«Questo è il frutto del grande lavoro del Comitato Genitori della scuola Primaria Ungaretti, che ancora una volta si dimostra una risorsa straordinaria per Sesto Calende – ha aggiunto l’assessore Michele Ponti -. Un gruppo di persone sempre in prima linea, pronte a sporcarsi le mani per il bene dei bambini e dei ragazzi della nostra comunità. Il Comitato si impegna sempre con passione e creatività, uscendo dai canoni tradizionali e inventando situazioni originali, coinvolgenti e sempre nuove. Lo fanno in collaborazione non solo con l’amministrazione comunale, ma anche con tante altre realtà del territorio, rafforzando quel tessuto sociale che rende la nostra città viva e unita».

IL SET DI SESTO CALENDE IN EDIZIONE LIMITATA

Come spiegato da Cinzia Drago del Comitato Genitori e da Scandola, l’organizzazione ha coinvolto anche diverse altre realtà sestesi, come il Rione Mulini o la parrocchia, ciascuna delle quali ha dato il proprio contributo per fare in modo che durante l’evento sia presente anche un’area di ristoro food and beverage. «Siamo veramente soddisfatti anche di essere riusciti a creare un piccolo set da rivendere durante il weekend – ha annunciato Drago -. Il set lego di Sesto Calende comprenderà il ponte di Ferro, San Bernardino, il Monte Rosa, il Municipio, l’Obelisco garibaldino e i platani gemelli del lungofiume e infine la Marna, quest’ultima che si potrà intercambiare coi vecchi giardini».