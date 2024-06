Incendio in un’autofficina a Milano: muoiono madre, padre e figlio

Tragedia a Milano nella serata di venerdì 14 giugno. Per un incendio scoppiato attorno alle 19 in un’autofficina in zona Gambara a Milano tre persone sono morte, una è rimasta ustionata in modo grave e altre tre sono state leggermente intossicate.

Le fiamme divampate nell’attività al piano terra di una palazzina di 6 piani in via Fra Galgario si sono estese fino agli appartamenti superiori. Al terzo piano si trovata la famiglia Tollardo, padre, madre e figlio. Tutti e tre uccisi nel drammatico incendio. Le vittime, come riportato dal Corriere della Sera, sono Silvano Tollardo, di 66 anni, la moglie Carolina De Luca di 63 anni e il loro figlio Antonio di 34 anni.

I feriti sono un 39enne (ustionato e ricoverato in codice giallo al Policlinico), e due donne 68 e 89 anni e un uomo di 56 anni ricoverati in codice verde.

Sul posto sei ambulanze del 118 con il supporto di tre automediche, pattuglie di Polizia e Carabinieri e diversi mezzi dei Vigili del fuoco.

Sono intervenuti anche agenti del Nucleo investigativo antincendio e la Polizia giudiziaria per raccogliere elementi utili a chiarire le cause dell’incendio.