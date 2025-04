Milano più che mai capitale mondiale del running: una Marathon da record

Spettacolo e record. Una domenica di sport coi fiocchi ha reso Milano più che mai capitale mondiale del running e segnato nuovi risultati da battere sia per la maratona sia per la staffetta. Grandissimo successo di partecipazione per la 23^ Wizz Air Milano Marathon, con oltre 10 mila runner iscritti e una gara al femminile che si è chiusa con il migliore crono dell’anno sul suolo italiano tra le donne. Oltre 16 mila gli staffettisti della 13^ UniCredit Relay Marathon, che sul fronte della solidarietà supererà una raccolta fondi (non ancora conclusa) di 2 milioni di euro. La giornata chiude una settimana consacrata allo sport, con il Milano Running Festival presented by Sky Wifi che ha registrato oltre 40 mila presenze al MiCo in City Life da giovedì a sabato e ben 8.500 partecipanti tra la Levissima Family Run e la Arcaplanet Dog Run, per un poker di eventi firmato RCS Sports & Events.

LA WIZZ AIR MILANO MARATHON

La Wizz Air Milano Marathon 2025 ha visto transitare per primo al traguardo il keniota Leonard LANGAT in 2h08.38, nuovo re della maratona meneghina. Secondo posto per Isaac Kipkemboi TOO, Kenya, in 2h08.45, terzo Timothy Kosgei KIPCHUMBA, Kenya, in 2h09.11. Stupenda prestazione tra le donne per l’etiope Shure Demise WARE, prima al traguardo con il tempo di 2h23.31, miglior crono sul suolo italiano dell’anno al femminile. Piazza d’onore per la keniota Joan Jepkosgei KILIMO in 2h25.32, terza l’etiope Alemtsehay Mekuria ALAMIREW in 2h27.23.

IL PODIO MASCHILE 1. LANGAT, LEONARD, Kenya, 2h08.38 2. TOO, ISAAC KIPKEMBOI, Kenya, 2h08.45 3. KIPCHUMBA, TIMOTHY KOSGEI, Kenya, 2h09.11 IL PODIO FEMMINILE 1. WARE, SHURE DEMISE, Etiopia, 2h23.31 2. KILIMO, JOAN JEPKOSGEI, Kenya, 2h25.32 3. ALAMIREW, ALEMTSEHAY MEKURIA, Etiopia, 2h27.23 Le statistiche raccontano di un evento sempre più partecipato e sempre più internazionale. Alla Wizz Air Milano Marathon 2025 si sono iscritti 10.250 runner, il 56 per cento dei quali stranieri. Sono 106 le nazioni rappresentate; dopo l’Italia, il maggior numero di partecipanti arriva da, nell’ordine, Francia, Gran Bretagna, Germania, Belgio, Irlanda. A livello italiano, il 59 per cento proviene dalla Lombardia, poi Piemonte, Puglia, Emilia Romagna, Lazio e Toscana. Tra le province svetta Milano, con 1.200 runner, seguita da Monza e Brianza (300), poi Varese, Torino, Como, Bergamo e Roma per un totale di 107 province. LA GARA Le condizioni meteo rendono difficili grandi prestazioni al maschile, ma lo spettacolo non manca. Il premio per il più combattivo di giornata va al keniota Isaac Kipkemboi Too, che a più riprese compie azioni importanti per la scrematura del gruppo dei migliori.

Con un passaggio in 1h04.13 alla mezzamaratona iniziava una battaglia fatta di continui cambi di leadership fino al chilometro 38, quando Too rimaneva da solo con il connazionale Langat. Proprio quest’ultimo, al chilometro 40 faceva quel cambio di passo decisivo distanziando anche il grande protagonista di giornata. Ultimo chilometro che vedeva la passerella di Langat verso un meritato trionfo in 2h08.38 e il secondo posto al traguardo per un combattivo Isaac Too a soli sette secondi. Tra le donne, una gara decisa sin dai primi chilometri con l’etiope Shure Demise Ware, la connazionale Alemtsehay Mekuria Alamirew e la keniana Joan Jepkosgei Kilimo a fare il vuoto sulle avversarie. Il passaggio ai 21 chilometri in 1h10.53 lasciava da subito presagire una prestazione cronometrica di assoluto livello. Shure Demise Ware, rispettando i favori del pronostico, al chilometro 30 imponeva il forcing decisivo sulle compagne d’avventura e s’involava da sola. Mostrando tutta la sua classe, nonostante le crescenti temperature, Ware giungeva da sola al traguardo di piazza del Duomo con il veloce crono di 2h23.31, precedendo una rimontante Joan Kilimo, seconda in 2h25.32.

LA UNICREDIT RELAY MARATON

Oltre 42 chilometri di colore ed entusiasmo per la staffetta solidale della UniCredit Relay Marathon. Ben 16 mila i runner che si sono alternati nelle quattro frazioni in cui è stato diviso il percorso della maratona. Partenza in piazza del Duomo, arrivo in via Palestro. In prossimità della linea del traguardo, il Villaggio Charity, con le 103 Organizzazioni ufficiali del Milano Marathon Charity Program. Tantissimi i Punti Tifo lungo il percorso, mai così più numerosi: quasi uno ogni chilometro. Animazione e musica, ma soprattutto tanto entusiasmo per i runner. Non ancora conclusa la raccolta solidale sulla piattaforma di Rete del Dono – partner del progetto. Grazie alle donazioni delle aziende e di tutti gli staffettisti, frutto delle campagne di crowfunding delle 103 ETS (Enti del Terzo Settore) partecipanti, l’obiettivo è di superare i 2 milioni di euro.

CLASSIFICA UNICREDIT RELAY MARATHON

2025 1. Laureus Run 4 Good!, 2h07.00 2. ESET 1, 2h08.42 3. Milano Track Fanatix – Team 1, 2h10.25 4. Asics Ready to Run, 2h15.40 5. Milano Track Fanatix – Team 2, 2h27.32