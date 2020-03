Luino, un residente positivo al coronavirus

«In data odierna ho sottoscritto l’ordinanza che attiva il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per l’emergenza epidemiologica, in quanto una persona residente in Luino, allo stato ospedalizzata, è risultata positiva al Covid-19». Ne dà notizia in una nota il sindaco di Luino Andrea Pellicini.

Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) si fonda su funzioni di supporto, attivabili in ogni momento (H24), che rappresentano le principale attività che il Comune deve garantire alla cittadinanza sia nella gestione della crisi, sia per il superamento dell’eventuale emergenza. Tutto questo per poter affrontare qualsiasi esigenza in modo organizzato ed evitare sovrapposizioni di attività.

«Fanno parte di questo centro operativo, oltre a diverse istituzioni, anche gruppi di volontari di prim’ordine con i quali stiamo da tempo lavorando, come la squadra di protezione civile, la croce rossa, nonché i volontari della Parrocchia di Luino. Persone preparate e affidabili che sono in grado di intervenire in situazione di difficoltà segnalate dai servizi sociali comunali», spiega il sindaco che aggiunge: «L’invito, ancora una volta, è quello di stare a casa. Non possono essere ammessi comportamenti imprudenti, o addirittura negligenti, tali da mettere in pericolo l’intera comunità. Tuteliamo in primo luogo le persone anziane e malate, che meritano tutta la nostra principale attenzione, e invitiamo i nostri ragazzi ad essere responsabili, nella certezza che torneranno presto i tempi della spensieratezza consoni alla loro età».

«In tutta la Nazione si sta affrontando questa emergenza e anche la Città di Luino, tramite tutti noi, può e deve contribuire a vincere la battaglia», conclude Pellicini.