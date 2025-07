“Fuochi d’artificio pericolosi per ambiente e animali“, il gruppo Azione civica di Luino protesta

«Non facciamo diventare Voldomino un campo di battaglia». Il consigliere comunale di minoranza Furio Artoni protesta per lo spettacolo pirotecnico previsto per venerdì 18 luglio a Luino: «Pericoloso». Anche per gli animali.

«Mi chiedo» – scrive Artoni – «quando si è deciso di trasformare la frazione di Voldomino in un campo di battaglia? Due piccoli dettagli “trascurabili”. Primo. I circostanti ricoveri per animali e le abitazioni con animali domestici della zona. Al primo “BANG!”, cani , gatti e altri animali entreranno in panico. Sono convinto invece che gli animali vanno tutelati, chiunque possieda un cane o un gatto sa bene quali effetti hanno su di loro i fuochi di artifcio Ma tranquilli, sono solo animali, mica elettori!»

Poi la questione sicurezza. «Secondo: i campi con erbe secche circostanti. Luglio, caldo torrido, vegetazione secca… cosa può mai andare storto? Le norme di sicurezza saranno rispettate, certo, ma i vigili del fuoco staranno in allerta per eventuali “imprevisti”, giustamente non hanno niente di meglio da fare…»

Da qui la domanda, con un tono che si arricchisce di un tono sarcastico : «Il centro di Voldomino è un’area residenziale da tutelare o l’abbiamo declassato a “zona di guerra temporanea”? Esistono zone meno invasive dove fare questi botti? Voldomino è trattata come zona di periferia adatta a questi esperimenti pirotecnici oppure si vuole valorizzarla ?»