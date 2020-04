Mesenzana, tre residenti positivi al Covid19

Una persona positiva al Coronavirus, ricoverata all’ospedale.

Altre due persone, anch’esse positive, sono in quarantena nella propria abitazione, monitorate.

Mesenzana non è più comune “free“ per quanto riguarda i contagi da coronavirus.

Lo annuncia il sindaco Alberto Rossi che rende nota l’attenzione da part dell’amministrazione comunale per fronteggiare la crisi sanitaria.

In primo luogo è stato istituito il centro operativo comunale e mobilitata la protezione civile.

Dal 14 aprile è possibile presentare la domanda per ottenere i buoni spesa per fronteggiare l’emergenza COVID19 e diverse sono state le attività privare che hanno offerto le sanificazioni stradali e ambientali per rendere pulito e sicuro il paese.

Un gruppo di volontari poi a inizio mese hanno operato una capillare distribuzione di mascherine per tutto il paese.