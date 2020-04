Solidarietà in paese: “Gente di cuore che si rimbocca le maniche“

«In questi difficili momenti, dove imperversa questo micidiale virus che oltre ad averci cambiato il sistema di vita ci ha procurato lutti, emergenza sanitaria e sociale, è emerso ancor di più il lato positivo delle persone, quello della solidarietà». Non ha dubbi Alberto Rossi, sindaco di Mesenzana (nella foto) che è voluto intervenire pubblicamente per ringraziare quanti si stanno prodigando per il paese.

«A questo proposito, voglio ringraziare pubblicamente e con tutto il cuore, i 20 volontari che domani distribuiranno gratuitamente le mascherine lavabili (possono sopportare sino a 100 lavaggi e saranno una per famiglia), acquistate dal Comune il cui costo è stato supportato in parte dalla ditta Sartedil di Mesenzana che ringrazio».

«Inoltre il mio ringraziamento va anche alla ditta Veni Vidi Wc di Mesenzana

che ci ha omaggiato di una sanificazione gratuita di tutte le strade, le piazze, i marciapiedi ed il cimitero del paese, cosicché possiamo aumentare di una ulteriore sanificazione quelle programmate; anche la ditta Baroffio ci ha omaggiato di una sanificazione in più a base di ozono, degli uffici comunali, ambulatorio e bagni pubblici.

Sotto l’aspetto “buoni spesa” (nel frattempo che la burocrazia faccia il suo

corso), il mio ringraziamento va alla associazione “Le contrade” di Mesenzana ed al suo presidente, oltre per l’impegno nella preparazione dei pacchi viveri, anche a quello finanziario che sostengono; a questo proposito ringrazio anche Francesca

Ferrari del bar Malpensata di Mesenzana che ha fornito un congruo numero di

buoni i quali verranno trasformati in beni alimentari di prima necessità».

«Un ringraziamento va altresì a tutte quelle persone che in questo momento

anche con un piccolo o grande gesto, si stanno spendendo per la comunità di

Mesenzana», ha concluso il sindaco Alberto Rossi.