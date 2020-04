Primo caso di coronavirus, in distribuzione le mascherine

Un caso di coronavirus anche a Galliate Lombardo. Il paese che era stato “risparmiato” fino a qualche giorno fa, ha registrato il suo primo contagio: a scriverlo, come in tutti gli altri casi registrati nei vari paesi del Varesotto, il sindaco Angelo Bertagna. “Cari cittadini, scrivo la presente per comunicarvi che sono stato informato dalle autorità competenti della presenza nel nostro comune di un caso risultato positivo al test del COVID 19.

Chiedo a tutta la comunità di evitare inutili e dannosi allarmismi continuando ad assumere il lodevole comportamento tenuto fino ad oggi, a vivere questa circostanza con serietà nel rispetto delle prescrizioni ed indicazioni delle competenti autorità sanitarie e con la necessaria serenità. Invito quindi tutti a rispettare rigorosamente quanto previsto dai D.P.C.M. comprese le linee guida del Ministero della Salute, nonché le Ordinanze dettate dal Presidente della Regione Lombardia. Invio un augurio di pronta guarigione al nostro cittadino ed a tutti un caloroso abbraccio”.

L’amministrazione comunale da tempo è attiva per aiutare i cittadini in difficoltà. Da qualche giorno è anche disponibile sia per iOS che per Android la nuova App del Comune di Galliate Lombardo per rimanere informati direttamente attraverso lo smartphone sulle notizie dell’emergenza Covid-19.

CLICCA QUI per App Store:

https://apps.apple.com/ch/app/mycity-app/id1436706048?l=it

CLICCA QUI per Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.gasparilab.mycity

Intanto l’azienda TD Group, che ha sede a Galliate, ha voluto donare 360 mascherine, realizzate con tessuto non tessuto monouso per uso medicale. L’amministrazione si farà carico di organizzare la distribuzione agli over 65 .

Nel frattempo anche la Pro Loco Galliate Lombardo sta facendo la sua parte, proponendo, sulla pagina facebook, iniziative per intrattenere i cittadini: dalla ginnastica in casa, alla condivisione di ricette…