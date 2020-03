Tampone positivo al Coronavirus ad un cittadino di Castronno, il sindaco: “Rispettate le prescrizioni”

Un cittadino di Castronno è risultato positivo al tampone da nuovo Coronavirus. Lo ha comunicato il sindaco Giuseppe Gabri dopo aver ricevuto comunicazione ufficiale dalle autorità sanitarie.

«Chiedo a tutta la popolazione di evitare allarmismi ma di rispettare con serietà le prescrizioni delle autorità sanitarie – ha spiegato il sindaco Gabri che aggiunge -: State a casa”.

Le prescrizioni in vigore nel nostro territorio impongono infatti di limitare gli spostamenti solo per motivo di lavoro (laddove non è possibile lavorare da casa), salute o necessità.