A Ternate il primo caso di coronavirus

Ats Insubria ha confermato la presenza di un primo caso di positività al Covid-19 a Ternate. Lo ha fatto sapere il sindaco Lorenzo Baratelli con un comunicato sul sito del comune. Gli operatori di Ats sono già al lavoro per ricostruire tutti i contatti che il paziente ha avuto nelle settimane scorse.

Il comunicato del sindaco:

«Carissimi Ternatesi,

ATS Insubria (Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria) mi ha informato, in data odierna, che un nostro Concittadino è risultato positivo al tampone del Coronavirus COVID-19.

Per ovvie e comprensibili ragioni di riservatezza, non mi è possibile comunicarVi il nominativo della persona in questione, tuttavia ho ritenuto fosse mio dovere di Sindaco informarVi della notizia pervenutami, anche e soprattutto al fine di rassicurarVi sulle modalità di gestione dell’emergenza onde evitare inutili allarmismi: preciso che le autorità sanitarie competenti si sono attivate per ricostruire puntualmente i contatti avuti dal nostro Concittadino nelle ultime settimane al fine di predisporre tutte le misure idonee in termini di prevenzione e contrasto della diffusione del virus.

Al di là di ciò, raccomando a ognuno di voi la necessità di seguire scrupolosamente le indicazioni contenute nei molti provvedimenti che il Governo ha adottato nei giorni scorsi: restate a casa più che potete, uscite solo ed esclusivamente per motivi di lavoro, di salute o per le strette necessità. Ricordate che l’unico modo per sconfiggere il virus è ridurre al minimo i contatti sociali.

Tutti insieme, distanti ma uniti, possiamo farcela!

Il sindaco Lorenzo Baratelli.