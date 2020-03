Primo caso di Coronavirus a Casale Litta

Arriva la conferma di un primo caso di positività al Coronavirus a Casale Litta. Lo scrive il sindaco Graziano Maffiolì in una comunicazione postata sul sito del comune.

“Vi scrivo per comunicarvi che, in data odierna, sono stato informato dalle Autorità competenti della presenza nel nostro Comune di un paziente risultato positivo al test del COVID-19. Seguendo quanto previsto dalla normativa sulla privacy a riguardo, non verranno divulgati i suoi dati personali”.

Il primo cittadino spiega come “le Autorità sanitarie hanno predisposto tutte le misure necessarie e tutti i protocolli previsti, compresa l’attivazione delle misure necessarie per la ricerca dei “contatti diretti”.

In questo si rammenta che “il Sindaco ha il dovere istituzionale di fornire notizie ufficiali e, soprattutto in un momento così delicato, occorre mantenere la necessaria calma e lucidità, sia nelle comunicazioni, sia nella gestione dei casi, seguendo rigidamente i protocolli e le procedure imposte, evitando chiacchiere inutili per il dovuto rispetto alla persona coinvolta. Questo caso che coinvolge la nostra comunità dimostra come nessuno di debba sentire immune ed è per questo che rinnovo l’invito ad attenersi alle raccomandazioni che ogni giorno vengono diffuse dalle autorità competenti, attraverso i canali di comunicazione istituzionale”.