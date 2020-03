Altri 4 contagi in provincia, Galimberti: “Assumere misure più efficaci“

Sono 27 i contagi da Coronavirus in provincia di Varese: i dati arrivano dal computo della protezione civile nazionale e segnano un trend in crescita di quattro contagi dalle 18 di ieri, venerdì, e un primo decesso avvenuto all’ospedale di Busto Arsizio.

A fronte di una situazione in crescita, come confermato dall’assessore regionale Giulio Gallera, nel pomeriggio di sabato si è tenuta una riunione fra gli amministratori dei capoluoghi lombardi a cui ha partecipato anche il sindaco di Varese Davide Galimberti con l’obiettivo di analizzare il quadro, anche alla luce delle attese decisioni del Governo in merito alla possibile estensione o variazione delle zone rosse all’interno dei confini regionali.

«Le previsioni di contagi che ha fornito oggi la Regione sono davvero preoccupanti e, se confermate nella realtà, rischiano di mandare in seria difficoltà il sistema sanitario. A fronte di tale scenario tutti, in particolare i territori più esposti, hanno convenuto che è necessario assumere misure ancora più efficaci. In questo momento però la responsabilità nei comportamenti di ciascuno di noi è fondamentale: dobbiamo attenerci alle misure di contenimento in modo rigoroso, rispettando le indicazioni a tutela della nostra salute», ha detto il sindaco Galimberti.

«Al contempo bisogna mettere a disposizione risorse a favore delle imprese, lavoratori e famiglie che subiranno i maggiori disagi e danni economici. In questo senso, come sindaci dei comuni capoluogo, abbiamo chiesto anche alla Regione di mettere a disposizione risorse, in linea con quanto fatto dal Governo, così da consentire ai comuni di valutare le forme di sostegno da stanziare. Compatibilmente con le disponibilità e il mantenimento dei servizi che tutti i comuni lombardi garantiscono ai propri cittadini. Questo pomeriggio ho provveduto ad aggiornare della situazione tutte le forze politiche».