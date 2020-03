Anche a Vedano Olona il primo caso di coronavirus

Il sindaco Cristiano Citterio ha annunciato che anche a Vedano Olona si registra un primo caso di infezione da coronavirus. Lo ha fatto nella serata di mercoledì 25 marzo con un video rivolto a tutta la cittadinanza.

«Si tratta di un nostro concittadino che sta abbastanza bene ma che ha dovuto essere ricoverato in ospedale a Varese – ha detto Citterio – Ora dobbiamo essere tutti con lui per sostenerlo. Il Comune era pronto da tempo a questo evento in qualche modo inevitabile. Sono state attivate tutte le strutture comunali e le procedure necessarie e la famiglia è seguita dalla rete di assistenza».

Un evento atteso, dunque, che non deve allarmare la cittadinanza, ma che richiede un grande sforzo comune per impedire la diffusione del contagio: «Ci auguriamo che anche la comunità vedanese continui a rispondere in modo adeguato, con compostezza e senso di responsabilità come questa emergenza richiede. Non vi nascondo che siamo in guerra, una guerra che vinceremo solo se ognuno darà il proprio contributo. La raccomandazione è sempre quella, stare a casa, uscire solo in caso di necessità, osservare la distanza tra le persone e le regole di igiene consigliate».

Il sindaco ha esortato la comunità vedanese a stringere i denti e a continuare ad impegnarsi al massimo: «Sono orgoglioso di voi, per come state reagendo ed affrontando questa situazione».