Luvinate, un positivo al coronavirus

“Nella giornata odierna sono stato informato ufficialmente tramite la Prefettura della positività di un nostro residente, ricoverato. Compatibilmente con il quadro clinico, sta abbastanza bene. Alla persona interessata ed ai suoi familiari rivolgo la mia affettuosa vicinanza. Vi è poi un secondo cittadino, da molte settimane lontano da Luvinate, che era risultato positivo al Covid-19 e da qualche giorno finalmente guarito. Alla persona il mio incoraggiamento e la mia simpatia per l’importante lavoro che potrà finalmente ritornare a svolgere”.

Lo fa sapere il sindaco di Luvinate Alessandro Boriani in una nota.

“La situazione che stiamo vivendo continuerà purtroppo per settimane e diversi sono i sacrifici familiari e lavorativi che stiamo affrontando. Sono vicino a quanti, soprattutto anziani, vivono momenti di solitudine e per questo ricordo a ciascuno la possibilità di attivarsi per contattare telefonicamente chi sappiamo essere solo ed isolato, fra vicini e parenti”.