Primo contagio a Porto Ceresio, l’annuncio in un video del sindaco

Anche Porto Ceresio deve registrare il primo caso di coronavirus. Ad annunciarlo è stato il sindaco Jenny Santi che ha voluto rivolgersi direttamente ai cittadini con un video pubblicato su Facebook.

«Il nostro concittadino è ricoverato in ospedale ma sta discretamente – ha spiegato Jenny Santi – Tutti ci auguriamo che possa tornare a casa il prima possibile. Ci sono altri due cittadini in quarantena che già da giorni non hanno contatto con altre persone. Avendo attivato per tempo il Centro di coordinamento comunale eravamo pronti a far fronte a tutte le loro necessità».

Il sindaco ha poi rinnovato l’invito a tutta la cittadinanza a rispettare rigorosamente le misure previste per la prevenzione del contagio e, nel caso di bisogno, ad usufruire dei servizi messi a punto dal Comune e dai negozi del paese, soprattutto per quanto riguarda le fasce più fragili della popolazione.