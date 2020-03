Un caso di Coronavirus a Cadrezzate con Osmate

Anche a Cadrezzate con Osmate è arrivata la conferma del primo caso di Covid-19. Lo ha comunicato il sindaco Cristian Robustellini dopo essere stato avvertito dai parenti della persona contagiata.

Il comunicato del sindaco:

Cari cadresmatesi,

scrivo la presente per informarvi che , pur non essendo stato tuttora informato dalle autorità sanitarie della presenza nel nostro comune di un cittadino risultato positivo al test del Covid-19, per voce dei familiari, che mi hanno autorizzato in tal senso a rendere nota tale circostanza, vi informo del conclamato caso di positività al virus.

Chiaramente non verranno divulgati i suoi dati personali.

Vi invito, in ogni caso, a rispettare rigorosamente e fedelmente quanto previsto dal Dpcm del giorno 8.3.2020 comprese le linee guida del Ministero della salute a tutele di se stessi, degli altri e soprattutto delle categorie più fragili.

Chiedo a tutti, nessuno escluso, di agire senza superficialità ma neppure con allarmismo che rischia di essere controproducente, nella consapevolezza che stiamo vivendo un momento contingente di particolare delicatezza.

Invio un profondo augurio di pronta guarigione al nostro concittadino e come sindaco desidero esprimere a tutti la mia completa disponibilità e solidarietà, nell’ardito convincimento, che supereremo anche questo momento critico e ne usciremo migliori come persone e più forti come comunità.