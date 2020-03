Coronavirus: primo caso a Gavirate, secondo a Biandronno

C’è un primo caso di coronavirus a Gavirate.

L’ha comunicato nella serata del 19 marzo il sindaco Silvana Alberio in una nota ufficiale, che precisa come «Chiaramente non verranno divulgati i dati personali del nostro concittadino, a cui auguro pronta guarigione»spiega la nota del sindaco, che però aggiunge: «Da rilievi fatti vi comunico che ancora troppa gente gira per le strade del nostro paese, per cui vi invito quindi a rispettare rigorosamente quanto scritto nel decreto e a stare a casa»

Nella stessa serata, è arrivata la notizia di un secondo contagio a Biandronno.

«Un nuovo caso di contagio ci è stato segnalato questo pomeriggio dal Prefetto – spiega il sindaco Massimo Porotti – Appena mi sarà possibile comunicherò lo stato di salute delle 2 persone contagiate. Non vorrei essere tedioso o ripetitivo ma sono costretto ad esserlo. Bisogna stare a casa! Anche una persona apparentemente sana può trasmettere il virus. Aumenteranno i controlli e ci saranno nuove restrizioni per cercare di contenere la diffusione»