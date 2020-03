Primo contagio a Castelseprio, il sindaco Martelozzo: “No allarmismi ma state in casa”

Anche Castelseprio entra nella lista dei comuni che purtroppo hanno notificato la presenza di un caso di contagio da Coronavirus fra i cittadini. Lo ha comunicato stamani l’Amministrazione comunale con una nota:

“Cari Concittadini,

con la presente vi porto a conoscenza che in data odierna sono stato informato dalle Autorità Sanitari (ATS Insubria Varese) della presenza nel nostro Comune di un paziente risultato positivo al test del Coronavirus.

Per ovvi motivi non verranno divulgati i suoi dati personali: posso solo riferire che la persona è ricoverata presso una struttura ed è seguita dalle Autorità Sanitarie che hanno predisposto tutte le misure necessarie previste dai protocolli del caso per la ricerca dei “contatti diretti”. Sto seguendo personalmente l’evolversi della vicenda, unitamente alle Autorità Sanitarie e alla Prefettura di Varese” scrive il sindaco Silvano Martelozzo, che continua invitando la popolazione a non lasciarsi vincere dalla paura e a rispettare al contempo tutte le normative “Vi chiedo di evitare inutili allarmismi, di continuare a vivere in tranquillità e serenità, adottando con senso di responsabilità tutte le norme di comportamento stabilite, delle quali la primaria è quella di NON USCIRE DI CASA, se non per comprovate esigenze di vita. Invito tutti ancora una volta al rispetto delle disposizioni impartite dal Governo nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8.03.20, comprese tutte le linee guida del Ministero della Salute; a tutela soprattutto delle categorie più deboli e fragili. Un augurio di pronta guarigione al nostro concittadino e un caro saluto a tutti Voi”.