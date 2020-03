Primo caso di Coronavirus a Gorla Minore: “Nessun allarme ma ancora più consapevolezza”

Primo caso di coronavirus a Gorla Minore. Lo ha annunciato il sindaco Vittorio Landoni con un messaggio nel quale spiega che “in data odierna la Prefettura di Varese mi ha comunicato la positività al tampone del Coronavirus di un paziente residente a Gorla Minore che attualmente è ricoverato presso le strutture Ospedaliere. Il personale sanitario dell’ATS si è mosso prontamente per far fronte alla situazione, seguendo quanto previsto dal protocollo, sia per il paziente, che per i familiari conviventi, che per le frequentazioni del paziente”.

Landoni spiega anche “come Amministrazione abbiamo provveduto a costituire formalmente il Centro Organizzativo Comunale COC così come previsto dagli indirizzi organizzativi nelle Misure di Prevenzione Finalizzate a gestire e contenere l’emergenza epidemiologica da Covid-19 inviando tale comunicazione alla Prefettura e al CCS Centro di Coordinamento Soccorsi”.

In ogni caso “questa situazione non ci deve allarmare ma ci deve rendere consci della portata e della vicinanza del problema e ci deve essere da stimolo per una maggior consapevolezza del cambiamento delle abitudini che tutti dobbiamo porre in atto nei rapporti interpersonali. Per tal motivo non posso fare altro che ribadirvi le indicazioni fornite nei precedenti messaggi pubblicati sul Sito e App Comunale. È bene ricordare che “coloro che riscontrano sintomi influenzali o problemi respiratori non devono andare in pronto soccorso, ma devono contattare il proprio Medico di Famiglia che valuterà ogni singola situazione e spiegherà che cosa fare”.