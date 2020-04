Primo caso di contagio da Covid a Bregano

Primo caso positivo a Bregano. Ne dà annuncio il sindaco Alessando Granella che ne ha ricevuto notizia dalla Prefettura ma non è in gradi di sapere le condizioni del cittadino ricoverato in ospedale.

Il sindaco ha già messo in quarantena i contatti della persona positiva e invita la popolazione a rispettare con assoluto rigore le misure indicate dai vari decreti