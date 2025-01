“Grazie di cuore ai vigili del fuoco per aver aiutato la mia gattina in pericolo su un albero”

Buongiorno,

Vorrei raccontare quanto è accaduto nel pomeriggio del 14 Gennaio, in quel di Bregano.

La mia gatta Mirta, mancava da casa da lunedì sera, martedì mattina alle 6.30 la sento piangere e appena si schiarisce riesco a localizzarla su un ramo in una casa vicina a circa 6 metri di altezza.

La tranquillizzo, ma devo recarmi al lavoro, certa di trovarla a casa al mio ritorno.

Alle 12.30 è invece ancora nella stessa posizione, immobile e mi dicono che non ha smesso un attimo di piangere. Non so davvero cosa fare e mi decido di chiamare il 112; disponibilissimi e super gentile mi dicono che mi avrebbero mandato la squadra di Ispra.

Da subito si sono dimostrati gentili e disponibili, quasi non mi sembrava vero, una squadra intera al lavoro per recuperare la mia Mirta… quelle scene che vedi al tg o in qualche film..

Provano prima con una scala, ma Mirta pensa bene di scappare ancora più in alto, a circa 20/30 metri!

A quel punto chiamano l’autogru da Varese…una volta giunta sul posto, questa si alza verSo la pianta , vedono la gatta che a quel punto si lancia facendo un volo impressionante da quell’altezza; arriva a terra e subito corre verso casa dove la ritrovo poco dopo intatta e tranquilla come se nulla fosse.

Volevo con queste poche righe raccontare l’avventura di ieri pomeriggio, sopratutto per ringraziare la squadra di Ispra e di Varese intervenuta ..grazie davvero, a tutti quanti, siete stati fantastici e mai più pensavo a un tale movimento di forze per salvare la mia gatta.

Un doveroso ringrazinamento ad Anna, la padrona di casa che si è resa da subito disponibile nell’aiutarmi ed è stata presente per tutto il tempo delle operazioni.

Mirta sta bene, nonostante il grande salto

Si sentono spesso storie triste legate ai nostri amici a 4 zampe , ecco, volevo condividere quanto mi/ci è successo in questa avventura pomeridiana he ha avuto, fortunatamente, un bel finale, perché fa ben sperare e credere nel buon cuore delle persone, che svolgono il loro lavoro, ma si percepisce che non è “solo” lavoro..

Grazie

Mirta …e Veronica