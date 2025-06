Francesco nasce in doccia, il parto straordinario di Bregano raccontato dalla nonna

Una nascita straordinaria ha emozionato la famiglia di Matteo e Jessica, residenti a Bregano, nella notte tra il 5 e il 6 giugno.

Il loro piccolo Francesco, infatti, ha deciso di venire al mondo in modo inaspettato e fuori dal comune: direttamente in doccia.

Ecco il racconto di nonna Romina.

Buongiorno,

sono una nonna e questa notte a mezzanotte e un quarto il mio nipotino ha deciso di nascere in doccia. Mia nuora, giunta ormai al termine della gravidanza, ha iniziato ad avvertire dolori improvvisi e intensi, tanto rapidi da non consentirci il tempo necessario per raggiungere l’ospedale.

In quei concitati momenti, è stata provvidenziale la presenza della cognata, che con grande prontezza e coraggio ha assistito al parto e ha aiutato la mamma a far nascere il piccolo proprio lì, nella doccia di casa. Nel frattempo, il papà e io, la nonna, ci siamo occupati con premura della sorellina di due anni, cercando di trasmettere serenità in un contesto così eccezionale.

Fondamentale è stato anche l’intervento tempestivo dei soccorsi, che hanno accompagnato mamma e neonato in ospedale per i controlli di rito. Con immensa gioia posso dire che entrambi stanno bene.

Il nostro meraviglioso bambino porta il nome di Francesco, in onore del nonno paterno, a cui il papà era profondamente legato. Mio figlio Matteo e mia nuora Jessica risiedono a Bregano; mia figlia Martina, che ha avuto un ruolo determinante in questo lieto evento, è stata l’artefice di questo coraggioso e tenero gesto. E io, nonna Romina, scrivo oggi col cuore colmo di gioia e gratitudine: siamo davvero al settimo cielo!

Cordiali saluti,

Romina