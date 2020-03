Primo caso di positività a Taino, paese del basso Verbano che finora era rimasto “immune” al contagio dal Covid-19. A dare la notizia, come spesso accaduto anche in altri paesi, è stato il sindaco Stefano Ghiringhelli che, informato dalla autorità sanitarie, ha scritto una lettera pubblicata sulle pagine social del comune.

«Nonostante il ricovero in una strutturaospedaliera – scrive il primo cittadino – i nostri contatti proseguono costantemente. Le autorità sanitarie hanno predisposto l’attuazione dei protocolli per la ricerca dei contatti diretti. Nonostante questa notizia ci porti sconforto – prosegue Ghiringhelli – vi chiedo di evitare inutili allarmarsi e di continuare con serietà e tranquillità la vita di questo periodo. Vi chiedo inoltre di rispettare rigorosamente le indicazioni previste dall’ultimo DPMC, solo in questo modo potremo vincere questa guerra contro il virus».