Due contagi a Marnate, il sindaco: “Massima assistenza a chi soffre”

Il coronavirus arriva purtroppo anche a Marnate, con due persone risultate positive come comunicato oggi 24 marzo. È scattata subito il protocollo di Ats, che ha preso in carico i contagiati e attuato i protocolli anche per la famiglia in questione.

Altre persone entrate in contatto verranno poste in quarantena, mentre alcuni amici e conoscenti vi si sono posti in via precauzionale.

“La notizia non ci coglie impreparati: era prevedibile, anche se non l’avremmo mai voluta ricevere, e siamo pronti ad affrontare tutto ciò che comporta” dice il sindaco Elisabetta Galli: nei giorni scorsi infatti l’amministrazione aveva attivato l’unità di crisi locale, ed è pronta a coordinarsi con Ats per qualsiasi necessità.

“Il mio pensiero, e quello di tutta la comunità che rappresento –continua Galli– va alle persone che oggi soffrono ed a tutti i loro famigliari e conoscenti che con scrupolo e serietà stanno applicando puntualmente tutte le precauzioni necessarie a contenere la situazione: a loro assicuro la mia vicinanza augurando una sollecita guarigione, garantisco la presenza dell’Amministrazione e dell’organizzazione comunale per qualsivoglia necessità. Il mio pensiero va anche a tutti i cittadini che, di fronte a questa notizia, prevedibile ma sempre allontanata dal proprio immaginario, si sentono vulnerabili ed impotenti. Anche a loro assicuro il mio sostegno e li invito ad affrontare con rinnovato vigore questa prova, senza abbattersi, ma applicando con rigore ogni prescrizione, ogni possibile precauzione, per contenere la diffusione del contagio”.