Coronavirus, primo contagio anche a Biandronno

Il sindaco di Biandronno Massimo Porotti ha diffuso sui social della comunità la notizia del contagio di una persona residente nel paese che si affaccia sul lago di Varese.

Ecco il suo messaggio del sindaco Porotti:

Purtroppo siamo venuti a conoscenza di un contagio a Biandronno.

Manca ancora l’ufficialità ma, francamente, penso non si possa tacere ed è giusto che tutti i cittadini vengano a conoscenza senza aspettare.

Ritardi di comunicazione ampiamente giustificati vista la mole di lavoro per chi si trova in prima linea ad affrontare questa grave situazione.

Gli addetti ai lavori si sono già preoccupati di mettere in quarantena i famigliari e tutte le persone che hanno avuto contatti con loro.

So che la persona contagiata è ricoverata e le facciamo tanti auguri di pronta guarigione.

L’invito a tutti è quello di rispettare le regole imposte da governo e regione.

Questa mattina ho fatto un giro per il paese.

Troppa gente….

Consiglio vivamente di stare a casa ed uscire solo se necessario.

Ne va della salute, della vita, del futuro di tutti noi.

Tutti, indistintamente, devono sentirsi responsabili.

Grazie a tutti

Il Vostro Sindaco

Massimo Porotti