Una persona è morta a Gallarate per Coronavirus

Il sindaco di Gallarate, Andrea Cassani, ha confermato oggi che una persona è deceduta a Gallarate dopo aver contratto il Coronavirus.

Si tratta di «una persona di più di 70 anni»: in ospedale gli è stato fatto il tampone e «non appena si è saputa la positività questa persona ci ha lasciato».

Cassani ha spiegato anche che l’Ats – come per ogni caso – sta cercando di individuare tutte le persone con cui è venuta in contatto. Ha confermato anche che a Gallarate risultano altre due persone positive e che anche in questo caso si stanno attuando tutte le precauzioni.

Cassani ha confermato che la «città è davvero vuota», che sono anche relativamente poche le violazioni da parte di esercizi commerciali e singole persone (oggi la Polizia Locale ha sanzionato un parcheggiatore abusivo, venuto a Gallarate da un Comune limitrofo)

«Non voglio neanche la caccia alle streghe», ha aggiunto Cassani, citando l’editoriale di VareseNews “Non diamo i numeri”. «Che siano uno o dieci i casi non importa, bisogna tenere sempre alta la guardia».

Va detto che i sindaci stanno incontrando difficoltà nel gestire le informazioni sui singoli casi, posto che la vigilanza sui contatti avuti dai positivi è competenza dell’Azienda Territoriale Sanitaria, l’Ats. Nelle ultime ore risulta confermato anche un caso a Casorate Sempione. Due casi erano stati confermati a Cassano Magnago. Eventuali altri casi in esame dovranno essere confermati.