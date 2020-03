L’auto della ProCiv sulle strade di Cassano: “State in casa”

«Da quest’oggi in città girerà l’auto della nostra Protezione Civile con un semplice messaggio audio: State a casa!». Così il sindaco di Cassano Magnago, Nicola Poliseno, ha annunciato una misura ulteriore di prevenzione, già adottata in qualche Comune nel Milanese.

«Se tutti rispettiamo le regole e restiamo uniti, vinciamo noi!» ha aggiunto Poliseno, che oggi ha disposto anche l’accesso solo su prenotazione agli uffici comunali.

Il sindaco ha però anche aggiunto una piccola nota, a suo modo anche questa utile di questi tempi: «Caffè pagato (…a fine emergenza) ai primi tre che indovinato la voce del file audio». In effetti in molti, nei commenti al post di Poliseno, stanno provando a indovinare la voce. Una piccola evasione “leggera”, in momenti non facili per molti.