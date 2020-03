Besnate, il sindaco annuncia due nuovi contagiati

Due nuovi contagiati da Coronavirus a Besnate. Lo ha annunciato il sindaco Giovanni Corbo con un messaggio ai propri concittadini sul suo profilo Facebook.

« Le autorità sanitarie sono già attivate per attuare i protocolli medici sanitari – ha detto Corbo -. Ancor di più è necessario essere rigorosi nei nostri comportamenti. Non usciamo di casa se non per necessità. Oggi ho sentito la prima persona contagiata. È stata una conversazione rassicurante. La persona non ha febbre, respira autonomamente ed ha uno spirito forte. Chiedo, però, a tutti di essere responsabili. Non usciamo di casa! Le Forze dell’Ordine sanzioneranno e denunceranno coloro che escono senza necessità».

IL MESSAGGIO DEL SINDACO DI BESNATE GIOVANNI CORBO