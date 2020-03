Il sindaco annuncia su Facebook il contagio della moglie

In un video postato sulla pagina Facebook Olgiate Olona Informa, il sindaco Giovanni Montano ha comunicato con grande trasparenza alla cittadinanza il probabile contagio della moglie. «È un caso sospetto di polmonite interstiziale da Coronavirus – ha detto il sindaco – . Mia moglie ha fatto gli accertamenti all’ospedale di Busto Arsizio e al Policlinico di Milano. È in condizioni discrete e non necessita per il momento di ricovero. Ho avuto dei contatti non stretti e ho chiesto di essere messo in quarantena volontaria, ma non è possibile in quanto sono medico e i medici devono continuare a lavorare anche in condizioni di possibile contagio, con le dovute precauzioni naturalmente. Andiamo avanti così speriamo di farcela tutti».