A Comabbio un primo caso positivo al coronavirus

È risultato positivo il tampone effettuato su un paziente di Comabbio, che si sospettava potesse essere contagiato dal Coronavirus.

La notizia è stata data dal sindaco Marina Paola Rovelli con un comunicato pubblicato sul sito del comune, dopo essere stata informata dalla prefettura di Varese sull’esito dell’esame. Il personale sanitario di Ats è intervenuto per far fronte prontamente alla situazione secondo quanto previsto dal protocollo.

Il comunicato del sindaco:

In serata ho ricevuto aggiornamento dalla Prefettura di Varese della positività al tampone del Coronavirus di un paziente residente a Comabbio. Il personale sanitario dell’ATS si è mosso prontamente per far fronte alla situazione, seguendo quanto previsto dal protocollo a completa garanzia del diritto di privacy.

Invito tutti a rispettare rigorosamente quanto previsto dai Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, comprese le linee guida del Ministero della Salute per tutelare noi stessi e gli altri, con coscienza e senza allarmismi.

Ricordo a tutti voi che coloro che mostrano sintomi influenzali o problemi respiratori non devono recarsi in pronto soccorso, ma devono contattare il loro medico curante o il numero verde unico regionale 800.89.45.45 che valuterà ogni singola situazione e spiegherà che cosa fare. Per informazioni generali chiamare invece il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute.

Ringrazio ciascuno di Voi per lo spirito di collaborazione dimostrato, e poiché in questo momento complesso solo l’impegno costante di tutti ci permetterà di superare le difficoltà e la gravità della situazione, Vi invito a compiere un ulteriore sforzo, in particolare per le persone più fragili.

Il Sindaco D.ssa Marina Paola Rovelli.