Coronavirus: prima persona contagiata a Cugliate Fabiasco

Il sindaco Angelo Filippini dichiara sul sito del comune: “Ho ricevuto da ATS (Agenzia di Tutela della Salute) la notizia che un residente nel comune di Cugliate Fabiasco è risultato positivo al corona-virus. Si tratta di una persona anziana ricoverata presso una struttura fuori provincia.”

Come prevede la legge il Sindaco ha immediatamente avviato le procedure per la formazione del COC (Centro Operativo comunale), del quale fanno parte Forze dell’Ordine, Ufficio Tecnico e Protezione Civile, che sarà operativo da domenica 22 marzo.

Un caso di un cittadino quindi, ma residente fuori dal piccolo comune della Valmarchirolo e dalla stessa Provincia di Varese.

Il sindaco ha tenuto comunque a precisare di essere in contatto con la Prefettura e l’ATS e di aver già parlato con la famiglia alla quale ha manifestato vicinanza a nome di tutta la nostra comunità.

Raggiunto telefonicamente ha voluto ribadire e sottolineare quanto già detto più volte: “Invito tutti i cittadini alla stretta osservanza delle regole attualmente in vigore che, sappiamo bene, si possono sintetizzare in poche parole: state a casa, per il vostro bene, quello dei vostri familiari e della comunità.”