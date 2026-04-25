Renate – Pro Patria, la gara in diretta
Tigrotti in campo al "Città di Meda" contro i nerazzurri dalle 20.30 di sabato 25 aprile: segui e commenta con noi il match in #direttavn
La Pro Patria, dopo la retrocessione maturata a seguito della sconfitta contro l’Arzignano Valchiampo, va a Meda per sfidare il Renate nella giornata conclusiva di una stagione disastrosa. Seguite l’andamento dell’incontro in diretta con il liveblog di VareseNews che prevede aggiornamenti minuto dopo minuto.
Il live è offerto da Finazzi Serramenti. (Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner ↓.In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI).
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